Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Tesisleşme sürecinde birçok projeye imza atan Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına ve transferlerine devam ediyor. Bandırmaspor yeni kalecisi Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Esenler Erokspor’dan transfer olan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan 303 maç oynadı. 26 Temmuz 1989 doğumlu kaleci Alkan, kariyerinde Dikilitaş, Beylerbeyi Spor, Batman Petrol, Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve Esenler Erokspor formalarını terletti.