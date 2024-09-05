İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bangladeş'te 6 milyonun doğrudan etkileyen sel felaketi sonrasında bölgeye insani yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye, merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırırken, dost ve kardeş Bangladeş halkına da bu eli uzatmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin sonrasında selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer STK’larımız tarafından insani yardım çalışmaları aralıksız devam ettiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye desteklerle ilgili son güncel verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, STK’lar tarafından da 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımının yapıldığını kaydetti.

Ülkemizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya; aziz Milletimizin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ediyoruz.24 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 6️⃣ milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin… pic.twitter.com/riv78FvhNr— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2024