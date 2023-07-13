Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 192,6 milyar lira artarak 12 trilyon 231,8 milyar liraya yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 7 Temmuz ile biten haftada 192 milyar 618 milyon 848 bin lira artarak 12 trilyon 231 milyar 815 milyon 384 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 6 trilyon 628 milyar 553 milyon 298 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 5 milyar 502 milyon 440 bin lira oldu.