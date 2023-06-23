Yenice mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Yenice mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi. Nuri Doğrul caddesi üzerinde seyir halindeki Suriye uyruklu sürücü Muhammed E. Yönetimindeki 16 MB 7245 plakalı motosiklet, Eski Ankara caddesinden çıkış yapan Kübra A.(30) yönetimindeki 16 KBR 95 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.