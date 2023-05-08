Bir bankanın POS sisteminin açığını bulan ve 101 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Gerçekte bir iade işlemi olmadığı halde, banka sisteminin işletme kartlar için gönderilen iade mesajlarını teyit etmeden, meydana gelen sistemsel aksaklığı fırsata dönüştüren şebek üyesi 20 şüpheli, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın POS sisteminin açığını bularak 100 milyon liranın üzerinde vurgun yapan bir şebekeyi tespit etmiş, 10 Mart’ta 9 ilde 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli’de düzenlenen baskında 30 şüpheli yakalanmıştı. Mali Şube polisi tarafından düzenlenen operasyonda, gerçekte bir iade işlemi olmadığı halde, banka sisteminin işletme kartlar için gönderilen iade mesajlarını teyit etmeden, meydana gelen sistemsel aksaklığı fırsata çeviren şebeke çökertildi. 101 milyon lirayı bulan vurguna ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova’da 41 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 23 bin lira para, 3 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 65 kurusıkı tabanca mermisi, 9 POS cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Yakalanan dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken, şebekenin yöntemi de deşifre oldu.

Buna göre dolandırıcıların, gerçekte bir iade işlemi olmadığı halde, banka sisteminin işletme kartlar için gönderilen iade mesajlarını teyit etmeden, sistemsel aksaklıktan faydalanılarak ABD’de yerleşik işyerlerinden sanki müşterilerin bir harcama işlemi iptal olmuş da söz konusu tutar iade ediliyormuş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Zanlıların, gönderilen iade mesajları vasıtasıyla, bankanın sistemindeki açığı nedeniyle gün sonlarında çalışan güncelleme programı sonrasında kullanılabilir işletme kart limitlerinin iade mesajları tutarı kadar fiktif işlemlerle arttırdığı, akabinde bu kişiler tarafından söz konusu limitlerin POS cihazları üzerinden yaptıkları harcamalarla kullanmak suretiyle bankayı toplam 101 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı. Bu yöntemle gerçekleştirilen vurguna ilişkin ilk operasyonda 30 şüpheli yakalanmış ve adli mercilere çıkarılmıştı.