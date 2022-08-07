İnegöl'e bağlı Karagölet mahallesinde barakada çıkan yangın 40 dönümlük tarlaya sıçradı. Baraka küle dönerken, biçilmiş buğday tarlası ile 35 ceviz ağacı da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Karagölet Mahallesi Açma mevkiinde iddiaya göre sönmemiş izmaritten dolayı yangın çıktı. Barakada ki yangın biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda baraka küle dönerken, buğday tarlası ile 35 adet ceviz ağacı da zarar gördü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.