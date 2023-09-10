Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfez Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar hızlı ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına birçok noktada devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde TÜPRAŞ dolum tesislerine yakınlığıyla bilinen Barbaros Mahallesi, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınıyor.

11 Mayıs tarihiyle uzlaşma görüşmelerine başlayan Büyükşehir, büyük bir başarıya imza atarak hak sahiplerinin yüzde 94’üyle anlaşma sağladı.

Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında Barbaros Mahallesi Derince ilçesi Sopalı Mahallesi’ne taşınacak Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkân ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

PROJENİN İLERLEME ORANI YÜZDE 40

Söz konusu alanda yapılacak 1. etap için 28 Ekim 2022 tarihinde TOKİ tarafından açık ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 668 milyon 562 bin lira olan ihale, 697 milyon 992 bin liralık teklifi ile MS Mega Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Mega Arslan Yapı İnşaat Demir Otomotiv Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığına verildi. Söz konusu iş ortaklığı ile 12 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. Söz konusu konutların inşaatı toplam 600 gün içinde tamamlanacak. Projeye göre 24 blok ve bir camiden oluşan 18 adet bloğun kaba inşaatı tamamlandı. Kalan 4 blok ve caminin kaba inşaatı devam ediyor. Projenin ilerleme oranı ise yüzde 40 seviyesine ulaştı.