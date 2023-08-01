Türkiye’de bulunan tüm eğitim kurumlarının listelendiği platform, 2023 üniversite yerleştirme trendlerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 17-18 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı.

Türkiye’de anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi tüm eğitim kurumlarını listeleyen ve her yıl binlerce üniversite için aday öğrenci talebi alan Neredeoku.com, 8 Haziran’a kadar devam edecek olan tercih maratonu ile ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı.

YKS sonuçlarının açıklandığı günden bugüne kadar Neredeoku.com’a gelen 8 binden fazla talep incelenerek hazırlanan trend raporu, artan vakıf üniversitesi fiyatları nedeniyle 2023 yılının kontenjanlarında büyük boşluklar yaşanabileceğini gösteriyor.

Buna göre, 2022 yılında yüzde 83 olarak gerçekleşen yerleşme oranının bu yıl yüzde 75’lere gerilemesi bekleniyor. 2023 YKS’ye giren ve puanı hesaplanan öğrencilerin yerleşme oranının ise yüzde 25’ler civarında olabileceği görülüyor. Bu veriler, YKS’ye giren her 4 öğrenciden sadece 1’inin üniversiteye yerleşebileceğini gösteriyor. Türkiye’de özellikle son dönemde artan kira ve barınma fiyatları da öğrencilerin şehir dışı üniversitelerde okuma planlarını olumsuz etkiliyor. Neredeoku.com’un verileri, şehir dışındaki üniversite tercihlerinin üçte iki oranında azalabileceğini gösteriyor.

Platform üzerinden yapılan aday öğrenci başvurularına göre; bilgisayar mühendisliği, tıp ve hukuk bölümleri, 2023 yılının en fazla tercih edilen bölümleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 99’un üzerinde yerleşme oranı olan bölümlerin bu yıl da aynı şekilde talep görmesi bekleniyor. Mühendislik alanındaki bölümler yoğun talep toplarken, harita mühendisliği gibi daha az popüler olan bölümlerde ise ciddi bir kontenjan boşluğu yaşanacağı öngörülüyor.

DEPREMZEDELER BURS ARAYIŞINDA

Bu arada 2023 yılı yerleştirme trendleri depremzedelerin yoğun burs arayışında olduğunu gözler önüne seriyor. Buna göre, beklediği puanları ve sıralamaları yakalayamayan depremzedelerin vakıf üniversiteleri üzerinden burs talebinde bulunduğu gözlemleniyor. Depremzedelerin Neredeoku.com üzerinden iletişime geçtiği üniversiteler her talebi titizlikle incelese de burs konusunda devlet desteğinin büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.