ÜRÜN FARKLILIĞI

Açılışta konuşan Mustafa Bozbey, tatlı ve kahveleri denediğini ifade ederken, herkese bu lezzetleri tatmalarını önerip, “ Ürünleri kendileri yaptıkları için de bir farklılık olacak. İnanıyorum ki bu başlangıç kısa zamanda şubelerini de görmek isteriz” dedi.

YENİ MÜESSESE YENİ UMUT

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabeyli hemşehrilerinin de içinde olduğu bir müessesenin açılışı için buluştuklarını söylerken, “ Yeni açılan müessese yeni bir umuttur. Karacabeyliler Bursa’da değişik sektörlerde faaliyet gösteriyor ve başarı elde ediyorlar. Bu markayla bizler de bugün tanıştık. Dost ve yakınlarımıza tavsiye edeceğiz” dedi.

HEDEF TÜRKİYE’YE YAYILMAK