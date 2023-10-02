Bursa'da yağışlı hava koşullarının etkisiyle gerçekleşen bir trafik kazasında, bir araç bariyerlere çarparak alev alev yandı. Şans eseri sürücü hafif yaralanırken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Kaza, İznik-Yenişehir yolu üzerinde saat 12.30 sularında meydana geldi. Araç, 61 HE 354 plakalı ve Fethi Özcan tarafından kullanılıyordu. Araç, viraja yaklaşırken sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra motor bölgesinden alev almaya başladı. Alevler hızla aracın kaputunu sararken, sürücü şans eseri araçtan çıkmayı başardı. Kazayı haber verenlerin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç yangınına müdahale etti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.