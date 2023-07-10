Kocaeli'de İSU ekipleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Bartın’da çalışmalara katılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası Bartın'da yaşanan sel felaketinde oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına hızlı bir şekilde çalışmalara katıldı.

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen illerin başında gelen Bartın ilinde, sel felaketinin izlerini ortadan kaldırmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hızlıca destek eli uzattı. Selden etkilenen bölgede mağdur olan vatandaşların yarasını sarmak için temizlik çalışmalarına katılarak su baskını yaşanan ev, işyerleri ve sokaklarda acil müdahale ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hızlı bir şekilde harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hızlı bir şekilde geçerek çalışmalara başladı. 10 personel, 4 araç ve 10 ekipman ile sel felaketi yaşanan bölgede çalışma yürüten İSU ekipleri, selin oluşturduğu teressübat, çamur, birikintileri iş makinalarına yükleyerek uzaklaştırılmasını sağlıyor. Ayrıca altyapı hatlarında oluşan tıkanıklıkları gidermek için iş makineleriyle temizlik çalışmaları yürütülüyor.

”EL BİRLİĞİ İLE FELAKETİN İZLERİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Bartın’da meydana gelen sel felaketinin izlerini ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde İSU ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’El birliğiyle bu felaketin izlerini de ortadan kaldıracağız. Sel felaketinin yaşandığı bölgeye 10 tonluk 2 adet vidanjör, 1 adet 4x4 pikap araç, 1 adet 20 tonluk bomlu vinç, 12 adet motopomp gönderdik. Çalışmalara destek veren İSU ekipleri, bölgede özverili bir şekilde çalışmalarına devam edecek. Çalışmalarda görev yapan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.