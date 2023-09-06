Baş boyun tümörleri aslında cerrahinin, kemoterapi gibi sistemik tedavilerin ve radyoterapinin kullanıldığı tümörlerdir. Özellikle baş boyun bölgesini ilgilendiren belirli yan etkileri vardır. Baş boyun bölgesi tümörlerinin cerrahisinde ciddi fonksiyon kaybı olabiliyor. Mesela dil tümörü düşündüğümüzde yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu kayıpları olabiliyor. Gırtlak kanserini düşündüğümüzde nefes darlığı ve buna bağlı yapılacak cerrahi sonrasında, hastanın yediklerinin akciğerine kaçması gibi bazı problemler olabiliyor. Radyoterapinin de ciddi yan etkileri vardır. Her ne kadar radyoterapi, kanser dokusunu hedeflese de maalesef radyoterapi alanının içindeki normal dokulara da zararlar verebiliyor ve yan etkileri olabiliyor. Bunların içinde en önemlisi özellikle yemek borusu mukozası ve burada ciddi mukozitler yani küçük yaralar oluşabiliyor. Bunlar ağrıya, yutma bozukluğuna, beslenme problemlerine yol açabiliyorlar. Kullandığımız kemoterapiler de bu bölge ile ilgili mukozit yapabiliyor. En büyük sorunlar bunlar oluyor. Bunun dışında görsel problemler olabiliyor.