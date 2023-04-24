Mücadele ettiği U-23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda derece elde eden Bilecikli sporcu Başak Duman U-20 Türkiye Şampiyonası’ndan da boş dönmedi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yozgat’ta organize edilen U-20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda 53 kilogramda mindere çıkan başarılı sporcu bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Judo branşında mahalli ligde şampiyon olarak Bilecik’i gruplarda temsil eden Mikail Zaloğlu, Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Şampiyonası’nda 90 kilogramda mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldu. Yıldız kategorisinde Bilecik şampiyonu olan Emirhan Yılmaz ise Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etti. 60 kilogramda mindere çıkan Yılmaz, bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Okul Sporlarında judo branşından sonra bir başarıda halterden geldi. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Halter Türkiye Şampiyonası’nda 55 kilogramda mücadele veren İlayda Nur Akkaya gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu.