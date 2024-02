Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi tarafından düzenlenen BAKMER Genç Söyleşiler programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katılarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, Başakşehir gençliğinin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), eğitim programlarıyla her yaş grubundan Başakşehirlinin hayatına değer katıyor. Başakşehir Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen BAKMER Genç Söyleşileri’ne eğitimci yazar Şule Kala konuk oldu. Kala, gençlerle manevi bir sohbet gerçekleştirdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söyleşide gençleri yalnız bırakmadı.

“Her zaman yanınızdayız”

Başakşehir gençliğinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kendinizi geliştirmeniz için birçok imkanınız bulunuyor. Doğru meslek seçiminin yanı sıra, kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz o kadar iyi yerlerde çalışma imkanına sahip olursunuz. Kültür yaşam merkezlerimizden gençlik merkezlerimize kadar Başakşehir’imizin dört bir yanında eğitim merkezlerimiz bulunuyor. Bunlardan mutlaka istifade edin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Her şeyin en iyisini Başakşehir gençliği hak ediyor” şeklinde konuştu.