RAMS Başakşehir, Manchester City, Girona, Palermo gibi takımları bünyesinde barındıran City Football Group (CFG) ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İngiltere’den Manchester City, İspanya’dan Girona, İtalya’dan Palermo’yu ve birçok ülkede futbol takımlarını bünyesinden barındıran City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşma neticesinde, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen Başakşehir’e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verileceği bildirildi. CFG aynı zamanda oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul ekibine uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacağı ifade edildi.

Göksel Gümüşdağ: "Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız"

Anlaşma sonrasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda genç yaşına rağmen birçok ilki başarmış İstanbul Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem Türk futbolu adına tarihi bir adım attı ve bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, dünyanın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. İstanbul Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Brian Marwood: "Türkiye’de futbolun büyümesini desteklemek için sabırsızlıkla bekliyoruz"

City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood ise Başakşehir ile anlaşma yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz ve Türkiye’de futbolun büyümesini desteklemek için İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Ferran Soriano: "Türkiye’de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye’nin tutkulu bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan City Football Group CEO’su Ferran Soriano de, "Stratejik futbol projelerinde İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye’de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK, ESTAC, Palermo FC, Bahia ve partner kulüp Bolivar, City Football Group bünyesinde yer almaktadır.