Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edilecek Ebruli Başakşehir Projesi’nin tanıtım lansmanı yapıldı. Projenin ilk etabında 263 daire satışa sunulacak.

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile Ebruli Başakşehir Projesi’nin tanıtım lansmanı Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı’nda yapıldı. Lansmana Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ebruli İnşaat Genel Müdürü Müslim Güzel ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul’daki muhtemel deprem gerçeğinden hareketle çalışmalarına devam eden Başakşehir Belediyesi, ilçedeki yapı stokunu hızla yeniliyor. Hayata geçirdiği konut ve kentsel yenileme projeleri devam ediyor. Başakşehir’in merkezinde, yemyeşil bahçelerle çevrili bir konut projesi daha başlıyor. Başakşehir Belediyesi güvencesiyle, Ebruli İnşaat tarafından inşa edilecek proje çerçevesinde ilk etapta 263 daire satışa sunulacak. “Her ailenin hayali” sloganıyla hayata geçirilen proje, 2+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip, depreme dayanıklı 728 daireden oluşacak. Yeşil alanların ön plana çıkacağı proje, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile sakinlerine hayaller kadar etkileyici bir yaşamın kapılarını açacak.

Projenin tanıtım lansmanında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ebruli inşaatla birlikte Başakşehir güvencesiyle yeni bir projenin bugün lasmanını yaptık. Proje yaklaşık 700 konutluk. Projeyi hızlıca tamamlayıp vatandaşımıza sunmuş olacağız. Başakşehir aynı zamanda farklı projelerin yapıldığı dönüşüm süreçlerinin de yoğun yaşandığı bir ilçedir. Başakşehir içerisinde sosyal ve dönüşüm anlamında ciddi bir konut seferberliği var. Dönüşümün çok yoğun olduğu bu günlerde riskli bina ortalamasının yüzde 13’lere düşmüş olması ve hedefini yakın bir tarihte sıfır noktasına indireceğiz. Ziyagökalp ve Şahintepe mahallemizde de dönüşüm süreçlerimiz kalan mahallelerimiz hızlıca bitecek. İlçemizde dönüşmüş olan yeni binalarıyla mutluluğu ve huzuru yaşayan vatandaşlarımız hem buradaki projeyle hem o mahallerimizdeki projelerle hep birlikte başarmış olacağız. Güçlü bir firma ve İnşallah vatandaşlarımıza kalitesini de göstererek hızlıca anahtar teslimini de yapacağız” dedi.