Başakşehir’de bulunan Altınşehir Millet Bahçesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programla açıldı.Özhaseki, "Şubat Ayı’nda olduğumuz için 6 şubat depremi gündemimizde. Mayıs ayı itibariyle her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz. Şuanda tam 950 şantiyede 110 bin kardeşimiz emek veriyor. Mecliste grup toplantılarında diyorlar ki 20 tane ev verdiler kimseye vermediler, biz 46 bin konutu dağıttık" dedi.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Altınşehir Millet Bahçesi bugün düzenlenen programla açıldı. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve Bakan Özhaseki fidan dikiminde bulundu.

“Bir buçuk milyon bina İstanbul’da riskli”

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şubat Ayı’nda olduğumuz için 6 şubat depremi gündemimizde. 04.17’den itibaren bakanlar görevlendirildi bende o dönemde Ak Parti de Genel Başkan yardımcısıydım. Belediyelerimi aradım tek tek, acil işlere devam edin herkes deprem bölgesine yola çıksın dedim. Herkes Seferber oldu. AFAD bize 309 bin civarında konut yapılması lazım dedi biz 307 bininin yapımına başladık. Mayıs ayı itibariyle her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz. Şuanda tam 950 şantiyede 110 bin kardeşimiz emek veriyor. Mecliste grup toplantılarında diyorlar ki 20 tane ev verdiler kimseye vermediler, biz 46 bin konutu dağıttık. Deprem üzerinden siyaset yapmayın dilinizi çekin. Akıl bize vurup ağlamak için değildir diyor Mevlana hazretleri biz onun için çabalıyor ve tüm belediyelerimizi depreme yönelik çalışmalarla denetliyoruz. Bir buçuk milyon bina İstanbul’da riskli. Eski mahallelere gittiğiniz de sizi bir ürperti almıyor mu ?” İfadelerini kullandı.

“Dünya’nın düzenini insanoğlu biraz bozdu”

Konuşmasına devam Özhaseki, “2000 yılından önce yapılan binaların tamamı riski bana bir şey olmaz diyemeyiz. Binalar yıkılırsa elektrik ve altyapı kesilir aracımız bile olsa bir yerlere gidemeyiz. Bizi bir felaket bekliyor. Kadim şehirde yapılması gereken tek şey kentsel dönüşümdür. Onun dışında hiç bir formül Dünya’da geçerli olmadı. Durmadan bu işin peşinde koşuyoruz. 484 milyar lira para İstanbul’un kentsel dönüşümü için ayrılmış bütçe. Çıkan yasalar kentsel dönüşümü teşvik etmek amaçlı. Şu anda 319 noktada çalışma devam ediyor. 13 ilçemizde yıkım ve yapım faaliyeti var. 15 gün sonra 5 binden fazla bina yıkımıyla işimize devam edeceğiz. Bakanlık döneminde Hatay’a gidip dönüştürmek istediğimizde mani olup bize yaptırmadılar. Rica ettim yalvardım ikna ettim ama kenarlarda bekleyen elleri pankartlı kişiler bize mani olarak kentsel dönüşüp yaptırmadılar. Hatay da yıkıp, yeni yapacağımız evler ne oldu diye merak edip telefonla öğrenmek istediğim de üzücü durumu öğrendim. Geçenlerde gittiğimde öyle hüzünlendim ki, orada inşaatlara başladım. Keşke bize mani olmasalardı o evleri yapsaydık. ne yazık ki böyle bir damar var yaptırmama, davalar açma, temel atmama gibi. Değerli kardeşlerim İstanbul’da biran önce yapılması gereken şey yenilenme evlerimizi daha dirençli ve depreme dayanıklı hale getirmek olacaktır. Önce bunun yapılması lazım ondan sonra diğerlerinin üstesinden geliriz. Bir park açılışındayız dünya da artık biz küresel ısınma dediğimiz mesele var ve iklim değişiyor . Dünya’nın düzenini insanoğlu biraz bozdu. Çok kirlenen Dünya’da atmosfer bozuluyor ve toprak verimsiz hale geliyor. Yeşili çoğaltmamız gerekiyor kirlenen havayı yeşil temizler bir taraftan da sığınma alanlarımız olacak bu alanlarımız” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da toplam 15 Millet Bahçesi’nin 7 tanesi Başakşehir’de olmuş olacak”

Yine programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirimiz yeni bir Millet Bahçesi’ne kavuşacak. Bu mekan yaklaşık 58 bin M2’lik bir parktan ibaret. Tam bir konsept oldu burası. İkinci etabıyla toplam 133 bin M2’lik bir Millet Bahçesi kazandırmış olacağız ilçemize. Yürüyüş alanları ve bisiklet yollarıyla burada inşallah sağlıklı yaşama kavuşacağız. İstanbul’da toplam 15 Millet Bahçesi’nin 7 tanesi Başakşehir’de olmuş olacak” dedi.