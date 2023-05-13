Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki kültür yaşam merkezleriyle eğitim yatırımlarını güçlendiriyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi’ndeki yeni yerinde hizmete açılan Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Kartoğlu, “Okumak ve öğrenmek için kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

Eğitim alanındaki yatırımlarıyla gençleri destekleyen Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki kültür yaşam merkezlerinin hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Şahintepe Mahallesi’ndeki yeni yerinde kapılarını Başakşehirlilere açan Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde her alanda eğitim veriliyor

Başakşehir’de eğitimi her geçen gün çok daha güçlü hale getirdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Gençlerimizin kültürel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek, zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak bizim öncelikli vazifemiz. Merkezimizde tiyatrodan müziğe, geleneksel sanatlardan etüt merkezlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriliyor. Buranın en büyük avantajı, özel yetenek sınavlarınıza katkı sağlaması ve teoride öğrendiğinizi pratiğe dökmek olacak. Lise öğrencilerimiz yoğun bir şekilde üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Onlar için de kitap kafemiz, kütüphanemiz, sanat kursları, mesleki ve kişisel gelişim kurslarımız bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kaybedecek vaktimiz yok”

Merkezin gençlerin yanı sıra her yaş gurubundanBaşakşehirlilere yönelik olduğunu Söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli annelerimizin çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçirdiği, anne-çocuk sınıfımız bulunuyor. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği bilgievimizde de eğitimler veriliyor. Başakşehirli kadınlarımızın birçok alanda eğitim aldığı BAKMER de Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi’mizdeki yerini aldı. Okumak ve öğrenmek için kaybedecek vaktimiz yok” şeklinde konuştu.