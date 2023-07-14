Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarını güçlendiriyor. “Her mahalleye bir spor parkı” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilecek Fenertepe Spor Parkı’nın temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından atıldı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki spor yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kayabaşı Mahallesi’nde yapılacak Fenertepe Spor Parkı’nın temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katıldığı törenle atıldı. Toplam 7 bin 93 metrekare alana sahip spor parkında halı saha, çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun alanı, dinlenme ve yürüyüş yolları alacak.

“Her mahalleye bir spor parkı”

Temel atma töreninde konuşan Başkan Kartoğlu, Başakşehir’in dört bir yanına yeni spor tesisleri kazandırdıklarını söyledi. Her mahalleye bir spor parkı sloganıyla yürüttükleri çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Sporu sevdirdiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Temelini attığımız Fenertepe Spor Parkı toplam 7 bin 93 metrekare alana sahip. Yaklaşık 2 bin 80 metrekaresini yeşil alana ayırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, Fenertepe bölgemizdeki tüm komşularımıza spor yapma imkânı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“21 branşta hizmet veriyoruz”

Spor tesisleri ile Başakşehirlinin sağlıklı yaşama adım atmasını hedeflediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Spor parklarımızda futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarının yanı sıra tenisten yüzmeye, atletizmden masa tenisine kadar 21 branşta hizmet veriyoruz. Ayrıca her yaştan komşularımız için yaz aylarında birbirinden keyifli spor etkinlikleri düzenliyoruz” diye konuştu.