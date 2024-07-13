Başakşehir Belediyesi, evde bakımdan engelli hizmetlerine, kırtasiye malzemelerinden Destek Kart’a kadar birçok başlıktaki hizmet ile ilçedeki yardımlaşma ve dayanışma bağları her zaman güçlü tutuluyor.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal yardım çalışmalarıyla öncü olmaya devam ediyor. Yediden yetmişe, gencinden yaşlısına, engellisinden ihtiyaç sahibine kadar Başakşehirlilerin her an yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir’de, kurulan köprüler hem gönülleri, hem de haneleri ısıtıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri

2009 yılında hayata geçirilen Destek Kart sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ister gıda, isterlerse giyecek alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Erzak yardımlarıyla gönüllere köprü, afet yardımlarıyla yaralara merhem olunuyor. Başakşehir’de İyilik Zamanı gönüllü ekipleri ise sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atılıyor. 65 yaş ve üzeri tek ya da eşiyle birlikte yaşayan ilçenin çınarları da unutulmuyor. Günlük rutin işlerini yapmakta güçlük çeken Başakşehirlilerin tüm ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.

Her an Başakşehirlinin yanında

İlçe genelinde ikamet eden engelli bireylerin taleplerine de anında karşılık veriliyor. İhtiyaçlarını karşılamak adına bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye yardımları devam ediyor, diğer yandan araçlarının bakım ve tamiratları yapılıyor. Tekerlekli sandalye kullanan ve şehir içi ulaşımda zorluk yaşayan Başakşehirlilerin seyahatleri tam donanımlı araçlarla sağlanıyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerine daha fazla katkı sağlamak için hayata geçirilen Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok sosyal aktivite yapılıyor.

İhtiyaçlar bir bir karşılanıyor

Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan çocukların ve gençlerin de her zaman yanında yer alan Başakşehir Belediyesi her eğitim öğretim yılında öğrencilere çanta, defter ve ders materyallerinden oluşan kırtasiye desteği yapıyor. Başakşehir’de yaşayan 90 çölyak hastasına, glütensiz gıda paketleri düzenli olarak ulaştırılıyor. Mutluluğun şehrine sefalar getiren yenidoğan bebekler ve anneleri için, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Hoş Geldin Bebek çantasını kapılarına kadar ulaştırılıyor.