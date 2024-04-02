Başakşehir’de bulunan okul inşaatında işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı. Konteynır kısa sürede alev topuna dönerken yangına polis TOMA’sı müdahale etti.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde bulunan okul inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin konakladığı konteynırda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına şans eseri oradan geçen polis TOMA’sı müdahale etti. Toma’nın müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın anları ve müdahale anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.