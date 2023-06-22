Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Özel Güvenlik Günü ve Haftası çerçevesinde, Başakşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Şamlar Tabiat Parkı’ndaki piknikte renkli görüntüler yaşandı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur ve güvenliği için görev yapan özel güvenlik personeline yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Özel Güvenlik Günü ve Haftası vesilesiyle Şamlar Tabiat Parkı’nda düzenlenen piknikte, belediye bünyesindeki özel güvenlik personeli ve aileleri bir araya geldi. Üçüncüsü düzenlenen buluşmaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir’in huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı’nda mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kartoğlu, “Komşularımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği ile kamu düzeni için 7/24 anlayışıyla 365 gün görev yapan mesai arkadaşlarımın Özel Güvenlik Haftası’nı tebrik ediyorum. Emekleriniz, özverili çalışmalarınız ve şehrimize kattığınız değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir’mizin huzuru ve güveni, komşularımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.