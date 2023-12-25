Mevlana, vefatının 750’nci yıl dönümünde Başakşehir’de yâd edildi. Şeb-i Arus törenindeki ilahiler ve Kur’an-ı Kerim tilaveti, Başakşehirlilerin gönüllerine dokundu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Başakşehir’de Şebi-i Arus töreniyle yâd edildi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle Başakşehirliler adeta mest oldu.

Ölümü “sevgiliye kavuşma, düğün gecesi” olarak kabul eden Hz. Mevlana’nın vefatının 750’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus anma töreninde Başakşehirliler duygu dolu anlar yaşadı. Sözleri ve öğretileriyle asırlardır gönüllerde taht kuran Hz. Mevlana dualarla yâd edildi.