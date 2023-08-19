Başakşehir Belediyesi, yerel yönetimlere örnek olan sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Evde bakımdan engelli hizmetlerine, kırtasiye malzemelerinden Destek Kart’a kadar birçok başlıktaki hizmet ile ilçedeki yardımlaşma ve dayanışma bağları güçlü tutuluyor.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal yardım çalışmalarıyla öncü olmaya devam ediyor. 2009 yılında hayata geçirilen Destek Kart sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ister gıda, isterlerse giyecek alışverişlerini belirlenen market ve mağazalardan gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Erzak yardımlarıyla gönüllere köprü, afet yardımlarıyla yaralara merhem olunuyor. Başakşehir’de ‘İyilik Zamanı’ gönüllü ekipleri ise sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atılıyor. 65 yaş ve üzeri tek ya da eşiyle birlikte yaşayan ilçenin çınarları da unutulmuyor. Günlük rutin işlerini yapmakta güçlük çeken Başakşehirlilerin tüm ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.

Başakşehir’de tüm engeller kalktı

İlçe genelinde ikamet eden engelli bireylerin taleplerine de anında karşılık veriliyor. İhtiyaçlarını karşılamak adına bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye yardımları devam ediyor, diğer yandan araçların bakım ve tamiratları yapılıyor. Tekerlekli sandalye kullanan ve şehir içi ulaşımda zorluk yaşayan Başakşehirlilerin seyahatleri tam donanımlı 4 araçla sağlanıyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katkı sağlamak için hayata geçirilen Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok sosyal aktivite yapılıyor.

Başakşehir yardımlaşmada da öncü

Başakşehir Belediyesi, her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine çanta, defter ve ders materyallerinden oluşan kırtasiye desteğini sürdürüyor. Yeni doğan bebekler ve anneleri için tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası da kapılarına kadar ulaştırılıyor. İlk kez çocuk sahibi olan annelere talep etmeleri halinde ilk bebek anne eğitimleri de veriliyor.