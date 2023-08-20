Başakşehir, ’Başakşehirli Aile Tribünü’ projesi kapsamında tribünün bir bölümünü 0-6 yaş arası çocuklar için oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken, ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarladı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte futbol tarihinde yeni bir projeye imza attı. Başakşehir Belediyesi ile birlikte ortak olarak ’Başakşehirli Aile Tribünü’ projesine dahilinde Batı Tribünü A Blok’ta ’Baykuş Yuvası’ olarak isimlendirilen bölgeyi, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarladı.

Etkinliklerin saha içinde sınırlı olarak kalmayarak, maç günleri stadyum dışında da oluşturulan eğlence ve konser alanlarında çocukların keyifli vakit geçirmesi planlamaya dahil edildi. Ayrıca her maç günü bir futbolcunun da çocuklar ile birlikte söyleşide bir araya gelmesi de proje içerisinde yer alıyor.

Fatih Karagümrük ile oynanan maç öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo, stat dışındaki eğlence alanında minik taraftarlar ile buluştu.