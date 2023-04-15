Başakşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı alternatif güzergahlarla rahatlatmaya devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, Ertuğrul Gazi Caddesi ile Yaşar Doğu Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yeni yolda inceleme yaptı. Başkan Kartoğlu, yeni yolun hizmete girdiğinde avantajları da beraberinde getireceğini söyledi.

Başakşehir Belediyesi hızlı ve konforlu ulaşım ağlarına yenilerini ekliyor. Ulaşım yatırımları çerçevesinde Başakşehir Mahallesi’ne yeni bir yol daha kazandırılıyor. Ertuğrul Gazi Caddesi ile Yaşar Doğu Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yol, tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlamanın yanından konforlu ulaşımı da ilçe sakinlerinin hizmetine sunacak. Çalışmaların devam ettiği şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projenin detaylarını paylaştı.

Bağlantı yolu avantajları da beraberinde getirecek

Oluşabilecek trafik yoğunluğuna kalıcı bir çözüm üretileceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen arkasına yeni bir yol yapıyoruz. Amacımız Ertuğrul Gazi Caddesi ile Yaşar Doğu Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlamak. Çünkü bu iki güzergâhımız yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yeni yolumuz, Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’ni de rahatlatacak.” dedi.

“Bölgenin yükünü hafifletecek”

İSTOÇ istikametinden Başakşehir’e ulaşım sağlayanlar için de alternatif bir güzergâh oluşturacaklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Yolumuz 380 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olacak. Tamamlandığında bölgenin trafik yükünü de hafifletecek. Başakşehir’in dört bir yanında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.