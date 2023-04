Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, ’Gündem Özel’ programına konuk oldu. Programda konuşan Başantrenör Emre Nur, "Beşiktaş’ın sürekli olması gereken yer Sultanlar Ligi" dedi.

Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu D-Smart ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında soruları yanıtladı. Bu sezon başarılı bir grafik çizdiklerini aktaran Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, "Bizim amacımız hiçbir zaman kazanmak veya kaybetmek olmadı. Biz hep adım adım gitmeye çalıştık. Her maçın farklı bir hikayesi vardı. Biz de doğru voleybolu oynamaya çalıştık ve her zaman son topa kadar mücadele ettik. Bu sezon yaşadığımız 4 mağlubiyette de çok şey öğrendik. Play-offlara gittiğimiz zaman ligin en sağlam takımlarıyla karşılaştık. Turnuvanın favorisi olmamamıza rağmen kendimize güveniyorduk. Galibiyetle başlayınca art arda 3 galibiyet almış olduk ve final etabına kadar üstüne koyarak devam ettik. Beşiktaş’ın sürekli olması gereken yer Sultanlar Ligi. Gelecek sezonla alakalı iki kulübün görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş yönetimi her zaman bize destek oldu. Çok kötü zamanlardan geçtiğimizde dahi her zaman yanımızda oldular. Başkanın bizimle Bolu’ya kadar gelmesi, bütün camianın aslında şampiyonluk için ne kadar kilitlendiğini gösteriyor. Yönetimden istediğimiz ne varsa fazlasıyla bize sundular. Biz de saha içerisinde onun karşılığını verdik. Vakıfbank finalleri çok iyi oynayan bir takım ancak, Eczacıbaşı ile oynayacakları final maçında gönlüm Eczacıbaşı takımından yana” diye konuştu.

Altyapıdan yetişen sporcular için önemli adımlar attıklarını dile getiren başantrenör Nur, "Sezonun başında bu işe başlarken Eczacıbaşı ve Beşiktaş takımları ortak bir projede buluştular. Neredeyse tamamı gençlerden oluşan bir takım kuruldu. Amacımız sezon içerisinde yarışmacı bir takımla onları hazırlayıp, ileride A Milli Takım seviyesine getirmek için bu projede birleştik. Başladığımız nokta ile bitirdiğimiz nokta arasında çok büyük bir fark var” diye konuştu.

Emre Nur, taraftarla ilgili sorulan soruya ise, “Büyük bir baskı olmasına rağmen, sezon boyunca taraftarı arkamıza almasını bildik. Tam tersi de olabilirdi ancak taraftarımız gerçekten bu işi biliyor. Nerede, ne zaman, nasıl destek vereceklerini çok iyi bilen bir taraftar kültürü oluşmuş" yanıtını verdi.

Sultanlar Ligi’ne yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten takım kaptanı Ecem Aknam, “Beşiktaş takımını Sultanlar Ligi’ne çıkarttığımız için çok mutluyum. Takıma geldiğim zaman kadronun gençlerden oluştuğunu biliyordum. Hedefim takımı Sultanlar Ligi’ne çıkartmaktı. Kızları tanıdıkça ve beraber oynadıkça daha çok inandım. Hepsi birbirinden yetenekli, çalışkan ve saygılı bir ekip. Uzun ve mücadelesi çok yüksek bir yol oldu. Çok çalışarak başardığımız için gerçekten çok mutluyum. Çok fazla antrenman yapıyorduk. Sabah-akşam 2 buçuk saat sahada oluyoruz. Ailemden eşimden çok takım arkadaşlarımı gördüm. İster istemez sosyal hayatımız da azalıyor. O yüzden maçlardan sonraki izin günlerimiz bizim için çok önemli. Gerçek şu ki bu işin anahtarı çok çalışmak. Biz de çok çalıştık ve kupa elimizde şuan. Takım olarak blok defansını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Blok defansı iyi olan takımlar kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Bizim de böyle bir avantajımız vardı. Play-offlara gittiğimiz zaman bu yüzden ben çok umutluydum ve bu iş olacak diyordum. Şampiyonlar ligi için sezon başında kesinlikle Eczacıbaşı kazanır diyebilirdim. Vakıfbank sezona iyi başlamadı ancak Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra ivmeleri çok arttı. Çok iyi bir final izleyeceğimize eminim ama kimin kazanacağını asla bilmiyorum. Kazanan bir Türk takımı olacağı için gururluyum” dedi.

Genç bir kadroya sahip olduklarını aktaran takımın liberosu Duru Aksu, “İnanılmaz genç bir kadromuz var ve takımın en büyük özelliği inanılmaz enerji dolu olması. Yaş farkı ne olursa olsun o enerjimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Sezon başında biraz geç toplandık ve adım adım devam edince her şey biraz zamanla olmaya başladı. İlk günden beri benim inancım sonsuzdu. İlk defa bu kadar büyük bir camiada oynuyorum. Seba’daki kuralımız, kendi evimizde hiç kaybetmemekti ve bunun en büyük destekçisi de taraftarlarımız oldu. Biz onlara, onlar da bize enerji veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Pasör çaprazı Defne Başyolcu da, “Genç oyuncular açısından çok büyük bir olay. Sezona başlarken soru işaretlerim vardı ama gerçekten ablalarımın ve Emre hocamın desteğiyle stresli zamanları çok kolay atlattım. Şampiyon olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. Beşiktaş’ta her zaman ablalarımla, ağabeylerimle birbirimize çok yakındık. O yüzden antrenman bittiği zaman bir kahve içelim diyebiliyorduk. Sosyallik açısından gençlerin pek bir sıkıntısı yoktu. Sayı kaybettiğimizde moralim düşüyordu tabii ki ancak kenardan ve saha içinden gelen destekle morali bozulan oyuncu tekrar ayağa kaldırılıyordu" şeklinde konuştu.