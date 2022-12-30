Türkiye genelinde başarılı belediye başkanları anketi açıklandı. Büyükşehir belediye başkanları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yüzde 54,8 ile beşinci sırada yer aldı. İlçe belediye başkanları listesinde ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Yüzde 47,6 oranla Taban 18. sırada yer aldı.

Sonar Araştırma, büyükşehir ve diğer iller bazında belediye başkanlarının başarı oranlarını gösteren 2022 yılının son anketini yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde, AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 62,3 ile birinci sırada yer alırkne CHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 61,1 başarı oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Yapılan son ankette Büyükşehir Belediye Başkanları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 54,8 ile beşinci sırada yer aldı. Aktaşı yüzde 53,7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

Büyükşehir Belediye dışında il olan belediye başkanlarının başarı oranları ise şöyle

İstanbul hariç ilçe belediye başkanlarının başarı oranları belli oldu. Yapılan ankette Bursa ilçeleri arasında sadece kendisine yer bulunan tek belediye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Yüzde 47,6 oranla Taban 18. sırada yer aldı.