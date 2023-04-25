Farklı alanlardaki başarılarıyla yerel ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'nın Buca ve İzmir geneli ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti. Okul yönetimi ve eğitimciler eşliğinde DEÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, bilim, edebiyat, sanat ve spor alanlarındaki organizasyonlarda başarı sağlayan öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek tebriklerini ileten ve çocukların bayramını kutlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Başarı çıtasını her geçen gün yükselterek ilklere imza atmayı sürdüren DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları’nın ülkemizin geleceğine yön vermeye hazırlanan öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Bugün kendilerini ve onları yetiştiren değerli hocalarını Rektörlüğümüzde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencilerin her alanda yetkin eğitimciler tarafından yetiştirildiğini söyleyen Rektör Hotar, elde edilen başarının tesadüf olmadığını, planlı bir sürecin meyvesi olduğunu vurguladı. Rektör Hotar, “Öğrencilerinin bireysel yönlerini keşfeden, onları bilim, spor, sanat ve diğer alanlarda yeteneklerine göre yönlendiren eğitim kurumumuz, dünya standartlarında verdiği hizmetle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemizin eğitim-öğretimdeki tecrübesini aktardığı 75. Yıl Eğitim Kurumları’nın farklı alanlarda geçmişten bugüne başarı elde ederek, DEÜ’yü yerelde ve uluslararası arenada gururla temsil eden öğrencilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖDÜL ALAN ŞİİRİNİ OKUDU

“23 Nisan Senin” adlı şiiri ile Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmada birinciliği elde eden Ceren Dila Tanarslan, eserinin basılı halini Rektör Hotar’a hediye etti. Şiirini ziyaret sırasında bir kez daha seslendiren Tanarslan, Rektör Hotar ve DEÜ Üst Yönetimi tarafından tebrik edildi. DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları’nın eğitim koşullarını her geçen gün bir üst seviyeye taşıdığını ifade eden Rektör Hotar, “Eğitim koşullarını her geçen gün bir üst seviyeye taşıdığımız okulumuzda okuyan evlatlarımızın gözlerinden öpüyor; yetiştirdikleri nesillerle geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan eğitimcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.