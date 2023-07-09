Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ulusal ve uluslararası şampiyonalarda mücadele ederek madalyalar kazanan Kocaelili sporculara “Başarılı Sporcular Buluşması” etkinliği düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Kocaeli’ni gururlandırarak başarılara imza atan sporcular ile bir araya geldi.

Antikkapı Restaurantta gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici Rafet Kırgız, sporcular ve antrenörleri katıldı.

‘SPORUN BAŞKENTİ’ ÜNVANI EKLENDİ

Kocaeli Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yapılan spor yatırımlarının ardından Kocaeli’nin pek çok güzel sıfatının yanına artık bir de ‘Sporun Başkenti’ ünvanının eklendiğini belirtti. Kocaeli gençliğine sporu sevdirmek ve özendirmek amacıyla birbirinden değerli organizasyonlar, turnuvalar ve kamplar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Tüm benliğimizle ve tüm birimlerimizle gençliğe en iyi hizmeti vermekteyiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için, onlara her türlü desteği veriyor ve gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki yıllarda, yarınların teminatı olan gençlere yönelik eğitim yatırımlarının yanı sıra spor yatırımlarını da fazlasıyla önemsediklerinin altını çizen Başkan Büyükakın “Geldiğimiz noktada, şunu da sizlere rahatlıkla söyleyebilirim; Kocaeli’yi sporun başkenti olarak isimlendirmemize sebep olan aslında bizden ziyade diğer şehirlerin Kocaeli’ye sporun Başkenti demesinin temel sebebi sporcuya spor için gerekli olan alt yapı için üst düzeyde yatırım yapılmasıdır. Sporcunun önünün açılması için gerekli olan koşulların hazırlanmasına ilişkin desteklerimiz var. Gerçekten başka bir il ile kıyaslanabilecek ölçüde değil. Hani biz bunu yapıyoruz. Onlarda şunu şunu yapıyormuş gibi kıyaslayacağımız bir şehir de yok” diye konuştu.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın da Sporun başkenti Kocaeli’de spor yapmanın ve yapılan spor hizmetlerini görmenin kendisi ve tüm sporseverler için keyif verici olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de son bir, iki ayda başarı gösteren sporcuların çoğunun Kocaeli’den olması bizlere gurur veriyor. İşte bunun için sporun başkenti Kocaeli. Bu başarılar artarak devam edecek. Organizasyonlar devam edecek. Sporun başkenti Kocaeli’ye desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve nezdindeki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Kocaeli’yi başarıyla temsil ederek madalya kazanan sporcular, Başkan Büyükakın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.