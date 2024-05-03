Bursa’nın Yunuseli Mahallesi’nde vatandaşları isyan ettiren başıboş atlar caddeyi hipodruma çevirdi. İlginç anlar kameraya yansırken, bazı sürücüler gördükleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Merkez, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde başıboş atlar mahalleliyi isyan ettirdi. Gün içinde doğal yaşamlarından uzak atlar trafiğe çıkıp cadde üzerinde dörtnala koşuyor. Durum üzerine tedirgin olan vatandaşlar, muhtemel bir kazanın yaşanmamasını istiyor. Cadde üzerinde araçlara aldırış etmeden koşan atlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerlerken, bazı vatandaşlar ise o anları kamerayla kayda aldı. Geçtiğimiz günlerde ise caddeye hızla çıkan atın bir araca çarptığı ve facianın eşiğinden dönüldüğü görülmüştü.

Kaynak: İHA