Başiskele Belediyesi, 2019 yılından itibaren kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hizmet araçları filosunu 4 yılda hem yeniledi hem de genişletti.

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla araç kiralama yerine satın alma yoluna giden Başiskele Belediyesi, 2019 yılının aralık ayında 12 çöp kamyonu, 2 yol süpürme aracı, çöp konteyneri yıkama aracı ve 2 çevre zabıta aracını temizlik araçları filosuna kattı.

Ford Otosan da, Başiskele Belediyesi ile yaptığı iş birliği neticesinde 74 araç hibe etti. 12 çift kabin kamyonet, 3 tek kabin çift teker kamyonet, 40 minivan, 9+1 minibüs, 16+1 minibüs, çift kabin 4x4 pikap, camsız panelvan minibüs, 8 adet 10 teker kamyon, 4 adet çift çeker 10 teker kamyon ve yine belediyenin kendi kaynakları ile edindiği arazöz ve 2 çöp taksi aracı, Başiskele Belediyesi’nin filosuna katılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Başiskele’nin yollarını, meydanlarını ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını karış karış temizlemek için hizmet araç filosunu genişletmeye devam eden Başiskele Belediyesi, son olarak pratikliği ve titiz çalışmasıyla ön plana çıkan yerli üretim vakumlu yol süpürme aracını hizmete aldı.