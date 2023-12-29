Başiskele Belediyesi, iş yerinde ya da herhangi bir yerde çıkabilecek yangınlarda personellerinin nasıl müdahale edeceğine dair eğitim verdi.

Başiskele Belediyesi, olası yangınlara müdahale konusunda personelini bilinçlendiriyor. Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yangında Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı” eğitimleri belediye personeline verildi. Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen eğitime fen işleri, temizlik işleri, makine ikmal ile park ve bahçeler müdürlüğü personelleri katılım gösterdi. Uzman eğitmen Emin Yalınyiğit tarafından verilen eğitimde “Yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale” konularında belediye çalışanlarına bilgiler verildi. İş yerinde ya da herhangi bir yerde çıkabilecek yangınlara karşı müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, bu cihazların kullanımı hakkında bilgiler verildi. Teorik olarak verilen bilgilerin ardından personele, açık alanda kontrollü olarak çıkarılan yangına müdahale şekli pratik yapılarak gösterildi. Yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgileri öğrenen belediye personelleri, sırayla yakılan ateşi başarıyla söndürdü.