Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, yapılacak üstyapı çalışmaları ile 2x2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin duble yol yapılması için çalışmalarında devam ediyor. 10 bin metreküp taş duvar imalatı yapılacak 2,5 kilometre uzunluğundaki cadde, 2x2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak. Ekipler, 540 metre uzunluğunda betonarme açık kesit imalatı ile dere ıslah çalışmaları Kanlıdere üzerinde yapılacak. Bu çerçevede 35 metre uzunluğunda 3x3 metre menfezin tabliye betonu dökümü yapıldı. Dere ıslah çalışmaları çerçevesinde kazı, grobeton ve beton döküm çalışmaları yapılıyor. Dere ıslah çalışmalarında toplam 2 bin 100 metreküp beton kullanılacak. 2,5 kilometre uzunluğundaki Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yağmur suyu hattı imalatı, elektrik hatlarının yer altına alınması ve İSU tarafından da kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi çalışmaları yapılacak.

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başlayan büyükşehir belediyesi 4 şeride çıkaracağı caddede 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmaları ile baştan aşağı yenileme yapacak. Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi aydınlatmaları, dere ıslahı ve duble yoluyla prestijli bir cadde olacak. Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde 10 bin 250 metreküp yarma kazısı ile 4 bin metreküpte eski yolun asfaltının kazınması yapılacak. Cadde’de menfez yapılacak ve 10 bin metreküp taş duvar, 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür imalatları yapılacak. Baştan aşağı üstyapısı yenilerek dört şeride çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt ve 6 bin 250 ton da aşınma asfaltı serimi yapılacak.