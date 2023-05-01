Kocaeli’de sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Termal Tesisi çalışmaları çerçevesinde fore kazık imalatı tamamlandı. Tesis için 169 fore kazık çakımı yapıldı. Hafriyat kazılarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında tesisin A ve B bloklarının temel betonu atılacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı ve C Bloğun temel betonunu atıldı. Ekipler ayrıca yakın zamanda termal suyun saklanacağı deponun temel betonunu atacak. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.