Başiskele Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yapması için temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda belediye ekipleri, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapılarını, pencerelerini, avizelerini, ayakkabılıklarını, tuvaletleri, şadırvanlarını ve avlularını büyük bir titizlikle temizlediler. Şu ana kadar 60 camiyi temizleyen ekipler, teravih namazının kılınacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.