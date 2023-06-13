Çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla hizmete açılan Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde yazar-okur buluşması gerçekleştirildi.

Yazdığı kitaplarla okul öncesi çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine büyük katkı sunan Yazar Bilge Buhan Musa, Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde miniklerle buluştu. Çevre Haftasında düzenlenen etkinlikte Yazar Bilge Buhan Musa, küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yazdığı kitaplar hakkında söyleşi düzenledi. Minik kitapseverlerle bol bol sohbet eden ve onların meraklı sorularını cevaplandıran Yazar Musa, "Eko Kahraman" adlı kitabını imzaladı.