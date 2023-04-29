Başiskele Belediyesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023’te yerini aldı.

Yoğun yağmur yağışı dolayısıyla açılışı bugüne bırakılan festival 1 Mayıs’a kadar devam edecek. Teknoloji yarışmalarından fuar etkinliklerine, hava araçları gösterilerinden Bilim Sokağı’na ve daha birçok etkinliği ziyaretçilere sunacak olan TEKNOFEST 2023’te Başiskele Belediyesi de Genc-i Ala olarak stand açtı.

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere göre projelendirilen ve hayata geçirilen ödüllü Genc-i Ala Gençlik Modeli; eğitimden sanata, spordan teknolojiye daha birçok alanda gençlere destek vermeye devam ederken, gençlik festivallerine de katılım göstermeye devam ediyor. Genc-i Ala, TEKNOFEST 2023’te açtığı stantta Türkiye Yüzyılı’nın mimarı tüm gençlerin ufkunu açıyor ve gönüllerine dokunuyor. Genc-i Ala standını ziyaret eden gençler ve çocuklar, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin robotik kodlama, 3D yazıcı ve bilimsel çalışmalarını yakından takip etme fırsatı buluyor, çeşitli bilimsel atölye çalışmalarıyla da hem eğlendiler hem de öğrendiler. Bunların yanı sıra standı ziyaret eden gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.