Başiskele Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde yabani ot temizleme, çim biçme ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başta park ve bahçeler olmak üzere, tüm yeşil alanlarda ve kaldırım kenarlarında yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirerek, hem çevrenin korunmasına hem de kentin estetik görünüm kazanmasına katkı sağlıyor. Ayrıca belediye ekipleri, ağaçların daha verimli ve hızlı büyümesini sağlamak amacıyla budama işlemlerini de gerçekleştiriyor.