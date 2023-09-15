Başiskele Belediyesi Seymen Mahallesi’ne çocuklar için yeni oyun parkı inşa ediyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırıyor. Bu çerçevede, Seymen Mahallesi’ne toplamda 4 bin 500 metrekare alan üzerine park yapılacak. Çocukların ve gençlerin güvenli bir şekilde eğlenceli vakitler geçirebileceği parkta basketbol sahası, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, ailelerin huzurla dinlenip, hoş sohbetler yapabileceği kamelyalar yer alacak. İnşaat tamamlandığında 4 yılda ilçeye kazandırılan 47. park olmuş olacak.