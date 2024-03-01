31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Nilüfer’in dört bir yanını gezerek vatandaşlarla görüşen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, çözüm odaklı çalışacaklarını belirtti. Özdemir, “Amacımız Türkiye’nin marka kenti Nilüfer’i daha da yaşanabilir kılmak. Halkımız da hizmetlerimizin takipçisi olsun” dedi.

Seçim sürecinde halkın her kesimine ulaşmaya çalışan Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 7 günde 30 mahalle gezdi. Hem gece hem de gündüz Nilüfer’i gezerek vatandaşlarla görüşen Özdemir, yeni dönem için hazır olduklarını söyledi. Son olarak Badırga, Çatalağıl ve Karacaoba Mahalleleri’ni akşam saatlerinde ziyaret eden Şadi Özdemir ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin çiçeklerle karşılandı. Mahalle meydaınında toplanan vatandaşlar Nilüfer Belediye Başkan Adayı Özdemir’e , hem projelerini planlarını sordu hem de kendi beklentilerini iletti.

Mahalle kahvesinde çay eşliğinde gerçekleşen samimi sohbetlerde, Başkan Adayı Özdemir yönetim anlayışlarını anlattı. “Hemşerilerimizin istek ve önerileri, ortak aklımızın, katılımcı yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Birlikte karar vereceğiz ” diyen Özdemir, Nilüfer’i daha da güzelleştirme sözü verdi. Özdemir, “Ortak akılla birlikte öyle güzel işler yapacağız ki herkes Nilüfer’i kıskanacak. Sizin de istekleriniz çerçevesinde, Nilüfer için en iyisini yapacağız. Ama sizden de bir söz istiyorum, hepiniz hizmetlerimizin takipçisi olun” dedi.