İnegölspor altyapı tesisleriyle ilgili ‘hastaneye otopark olarak kazandırılsın’ söylemleri üzerine İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu’ndan açıklama geldi.

İnegöl’de yaşayan binlerce gencin tesislerden faydalandığının altını çizen Ademoğlu, “Şehrimizin büyük markası olan İnegölspor’umuzun altyapı tesisleri yine kulübümüze ait olarak kalmalıdır. Bölgeyle ilgili daha geniş kapsamlı projelerimiz var. Lütfen gözleri altyapı tesislerimizin üzerinden çekerim ve tesislerin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapalım” dedi.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

7 YAŞINDAN 19 YAŞINA KADAR BİNLERCE GENÇ FAYDALANIYOR

“Altyapı tesislerimizin olduğu alan ile alakalı dün Sağlık-Sen başkanı açıklama yapmış ve bölgenin hastaneye otopark olarak kazandırılmasını söylemiş. Daha öncede bu doğrultuda Saadet Partili bir yöneticiden açıklama gelmişti. Tabi bunlar İnegöl’ümüze hizmet eden, hizmet etmeye çalışan değerli insanlar. Tesislerimiz yeşil alan olarak, İnegöl’ün en büyük markalarından biri İnegölspor’a ait olması gerekiyor. İnegöl’ümüzün yeşil alanlara ihtiyacı var. Orada 7 yaşından 19 yaşına kadar bu şehrin çocukları spor yapıyor ve spor yapmaya devam etmeli.”

YENİ PROJELERİMİZ VAR! BETONLAŞTIRMAMIZ LAZIM

“Aslında bizim alanın büyütülmesine yönelik bir projemiz var. Altyapı tesislerinin genişletilmesi, yürüyüş parkurlarının yapılması ve önünde dükkanlar yapılarak kulübe kalıcı gelir sağlanması gibi projeler üzerinde çalışıyoruz. Ben STK’larımızdan ve partilerimizden bu yönde çalışma yapmalarını bekliyorum. Zaten bölgenin yeşil alana ihtiyacı var. Betonlaştırmamamız lazım.”

LÜTFEN GÖZLERİ TESİSLERİMİZDEN ÇEKELİM

“Ben kamuoyuna da bu vesileyle dikkat çekmek istiyorum. Şehrimizin büyük markası olan İnegölspor’umuzun altyapı tesisleri yine kulübümüze ait olarak kalmalıdır. 300 bin nüfustan bahsediyoruz ve binlerce gencimiz bu imkanlardan faydalanıyor. İnşallah sporla ilgilenen gençlerimizin sayısı katlanarak artar. Futbolcu olsun olmasın herhangi bir sporla ilgilenen gençlerin sayısının artması gerekiyor. Hastaneyle ilgili eksikliklerin de giderilmesi için elimizden geleni yapalım, projeler üzerinde çalışalım. Lütfen altyapı tesislerimizin üzerinden gözleri çekelim.”