Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 20’ler seviyesindeki içme suyu kayıp-kaçak oranı ile Bursa’yı, Türkiye’de liderliğe taşıyan BUSKİ ekibiyle bir araya geldi. ‘Suda Verimlilik Ödülünü’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Başkan Aktaş, “Arkamda çok güçlü, samimi, işini heyecanla ve aşkla yapan bir ordunun olması güvencesiyle ben bu ödülleri alıyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, 3 ay önce Ankara’da yapılan ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’nda, yüzde 20’ler seviyesindeki kayıp-kaçak oranı ile BUSKİ, Türkiye’deki en iyi su ve kanal idaresi seçilmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu alandaki başarıları nedeniyle ‘Suda verimlilik ödülünü’ geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden almıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya bu haklı gururu yaşatan başarının mimarı BUSKİ’nin yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

3.3 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

BUSKİ binasında düzenlenen, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı’nın da katıldığı törende konuşan Başkan Aktaş, bu başarının altında alın teri, emeği olan tüm BUSKİ personeline teşekkür etti. Büyükşehir’de göreve geldiği Kasım 2017’den itibaren Bursa için yılmadan, usanmadan, canla başla çalışmaya başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreçte; 1 milyon 500 bine yakın abonemize hizmet veren 2 bin 616 BUSKİ personelimizle birlikte şehrimizin su ve kanal işlerini en iyi şekilde idare ettik. Verimlilik açısından 1000 abone başına düşen yaklaşık 1,80 çalışanımızla su ve kanal idareleri arasında en önlerde yer alıyoruz. Scada yönetim sistemiyle su kayıp kaçaklarını kontrol altına aldık. Kayıp kaçak oranlarımızı Avrupa standartlarına getirerek merkezde yüzde 20’ler seviyesine indirdik. Bunun yanında görünmeyen yatırımlar olarak tabir edilen altyapı çalışmalarına hız verdik. Yine bu dönemde; altyapıya yaklaşık 3 milyar 300 milyon TL yatırım yaptık” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK

İnşa ettikleri HES, GES ve çamur yakma tesisi ile kendi enerjini üretmede bütün su idarelerine örnek olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, TSE’den 8 adet ile en fazla kalite belgesi alan su ve kanal idaresi olduklarının altınız çizdi. Bütün su ve kanal idareleri arasında 3 kalite belgesini Türkiye’de ilk, 1 tanesini de Bursa’da ilk BUSKİ’nin aldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Mevcut laboratuvarlarımız uluslararası yeterliliğe sahip. Laboratuvarda akredite olduğumuz 299 parametre sayısı ile bütün su ve kanal idareleri arasında birinciyiz. Görevde olduğumuz 5 yılda belirli mevsimlerde su sıkıntısı çeken kırsal bölgelerimizi sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturduk. Vatandaş memnuniyetini her zaman ilk sıraya koyarak 185 çağrı merkezi, online abonelik, e-Buski, e-devlet ve Buski mobil uygulamalarını vatandaşlarımıza ulaştırarak bütün işlemlerini şubeye gitmeden yapabilmelerine imkân tanıdık” diye konuştu.

SUSUZ BIRAKMADIK

DSİ kayıtlarına göre son 30 yılın en kurak mevsimlerinin yaşandığı 2019 yılında bile Bursalıları bir gün susuz bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, iklim değişikliği ve kuraklığı sadece Bursa’nın değil, bütün dünyanın konuştuğunu, bu süreci 7/24 çalışarak çok iyi idare ettiklerini vurguladı. Bursa’ya 2060 yılına kadar su sorunu yaşatmayacak yaklaşık 150 milyon Euro’luk Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya getirilmesi projesine hız verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, sadece Bursa’da değil, BUSKİ ekiplerinin asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde de ilk günden beri insanüstü bir gayretle çalıştığını belirtti.

HİZMET ORDUSU

BUSKİ’nin su tasarrufuna yönelik eğitim çalışmalarına da ağırlık verdiğini, anaokulu ve ilkokullarda eğitim çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Durmadık, yılmadık, dinlenmedik, Bursa’mıza canla başla hizmet ettik. Bütün bunları sizlerin desteği, alın teri ve emeği olmadan başaramazdık. Su kayıp kaçaklarında sizin başarılarınızla beraber Türkiye birincisi olduk. Gösterdiğimiz azim, çalışma aşkı ve yaptığımız yatırımların karşılığını çok şükür aldık. Allah’ın izniyle su kayıp ve kaçaklarında gösterdiğimiz başarıyı daha da ilerilere taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi işin plaket kısmı, ödül kısmı bana nasip oluyor ama arkamda çok güçlü, samimi, işini heyecanla ve aşkla yapan bir ordunun olması güvencesiyle ben bu ödülleri alıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Başkan Aktaş, törenin sonunda Bursa’nın altyapısına değer katan gayretli çalışmaları nedeniyle tüm BUSKİ çalışanları adına BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e teşekkür plaketi verdi.