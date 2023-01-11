Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları haberlerle Bursa’ya değer katan gazetecilere teşekkür etti.

Belediye olarak yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Aktaş, “Bir taş üzerine daha taş koyabilir miyiz? diye hesap yapmaktayız. Gittiğim her yerde de söylüyorum. Biz Bursa olarak çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizi 300-400 bin nüfuslu yerlerle kıyaslamayın. Bizi daha büyük ölçekli yerlerle kıyaslanmamız gerekiyor. İzmir, bizim yüzde 50 büyüğümüz bir şehir. Tüm projeleri, alt yapı ve üst yapı yatırımlarının 2-3 kat fazla değil ise ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Ankara 6 milyon nüfuslu, bizim iki takımız bir şehir. Eğer proje bazlıysa, sosyal projelerse, gençlik projesiyse misli misli fazla çalışmalar var. İstanbul ile nüfus olarak kıyaslandığında ise farklı bir manzara ortaya çıkmaz” dedi.

Bursa’nın hak ettiğini tam olarak alamadığını belirten Başkan Aktaş, “15 milyon nüfuslu İstanbul, bizim 5 katımızken, yüz ölçümü olarak yarımızken, 7-7,5 katı gelirleri varsa, kusura bakmasın kimse Bursa hak ettiğini alamıyor. Geldiğim günden bugüne kadar aynı şeyi dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. 2 ay önceki meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili grup sözcülerine de söyledim. Milletvekillerine dile getirmelerini, bu mağduriyetimizi Ankara’da dile getirsinler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bu konuyu ilettiğimde, ‘eskiden beri bu böyle. Bu saatten sonra yaparsak, haksızlık olur’ dedi. Şirket merkezlerinin belirli illerde toplanmasından dolayı bu yaşanmaktadır. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi ilçeden olursa olsun, hangi tarihte Bursa’ya gelmiş olursa olsun. Herkes Bursalıdır” diye konuştu.