AK Parti İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ihyası ve inşası için tüm ilçelerde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Ülkemizin daha güzel yarınlara kavuşabilmesi için hayallerimiz var, hedeflerimiz var” dedi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, 28’inci dönem milletvekili adayları, İlçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, siyasi partilerin temsilcileri, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Buruk bir Ramazan geçirdiklerini ve bayramı da buruk bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, güçlü devlet, güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü Cumhur İttifakı ile tüm zorlukları aşacaklarını belirtti. Bursa olarak depremin ilk günlerinden itibaren sahada vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İlk 6 gün Gaziantep’in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde, ondan sonraki günlerde ise Hatay’ın farklı ilçelerinde görev aldık. Çöpte topladık, ilaçlama da yaptık, altyapı ve su kanalizasyon bağlantıları da yaptık. Sosyal yardımlarda da bulunduk. Konteyner kentler de kurduk. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Allah’a şükür Bursa her yerde. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyelerimiz bölgeyi ikame etmek, hayatı normale döndürmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Deprem bölgesinde iken devlet büyüklerimizi sık sık sahada bizzat gördüm” diye konuştu.

Bursa’yı ihya ve inşa hususunda 17 ilçede altyapı, turizm, tarım, restorasyon, spor, kültür-sanat ve eğitim gibi birçok konuda faaliyetler yürüttüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Devam eden, biten ve başlayacak olan yüzlerce projemiz var. En küçük Harmancık’tan en büyük Osmangazi’ye kadar her bölgede konuşulan projeleri yürütüyoruz. Milletimiz bu kadrolara güveniyor. Bizler taş üstüne taş koymanın derdiyle hareket ediyoruz. Ülkemizin daha güzel yarınlara kavuşabilmesi için hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız daha çok işler var. Büyük bir kenetlenmeyle vatandaşımıza derdimizi ve heyecanımızı anlatıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve törende söz alan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman da konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından partililer sırayla protokolle bayramlaştı.