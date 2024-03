Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin farklı noktalarında gençlik merkezleri açarak gençlere konforlu ve rahat ortamlarda ders çalışma imkanı sunduklarını belirterek, “Görevi boyunca bir tane bile gençlik merkezi açmayanlar şimdi çıkıp ‘Onları duyuyoruz, onları hissediyoruz’ diyor. Yavrularımıza daha güzel bir Bursa’yı hep beraber tesis edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karadeniz Bölgesi’nin akil insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin yönetici ve temsilcileriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde biraraya geldi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

“Gerçek belediyecilik yapıyoruz”

Bursa’nın bereketli topraklara sahip olmasının, ticari aktivitesinin yüksek olmasının ve tarım konusunda artılarının bulunmasının insanları tarih boyunca kendisine çektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da doğmuş ve büyümüş birisi olarak Bursa’yı çok sevdiğini belirtti. Çocukların yaşamaktan keyif aldığı, şehre dair güzel hayaller kurduğu bir ortamı oluşturmak için mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Karadeniz’in farklı bölgelerinden Bursa’ya iş için, aş için, çocuklarınız için geldiniz. Yüreğinizin bir tarafında da bırakıp geldiğiniz memleketlerinizin sevgisi duruyor. Bu durum Bursa’yı renkli ve değerli kılıyor. Bursa renkli çiçek bahçesi gibidir. Bu kutlu şehirde bizler gerçek belediyecilik yapıyoruz. Birileri ise algı belediyeciliği diye bir kavram geliştirdi. Yapmadıklarını yapar gibi anlattılar. Bizler doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına gerçek manada dokunuyoruz” diye konuştu.

“Algı belediyeciliği yaptılar”

Türkiye’deki ilk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşımı, en ucuz ekmeği ve en ucuz suyu Bursalılara sunduklarını, Bursa’da okuyan öğrencilerin suyu yüzde 50 indirimli kullandığını anlatan Başkan Aktaş, emeklileri de yüzde 25 indirimli ulaşım, su ve sosyal tesislerden yararlanma imkanı vereceklerini dile getirdi. Başkan Aktaş, “Gençlik merkezleri açarak çocuklarımızın rahat ve konforlu ortamlarda ders çalışmasına imkanı sunuyoruz. Bir tane bile gençlik merkezi açmayanlar şimdi çıkıp ‘onları duyuyoruz, onları hissediyoruz’ diyor. Bursa’nın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. 25 sene boyunca bir tane bile kentsel dönüşüm yapmayanlar şimdi ‘Deprem kuşağındayız, kentsel dönüşüm yapmamız lazım’ diyor. Sadece algı belediyeciliği yaptılar, hala da onu yapıyorlar” dedi.

“Şehri dönüştürmeliyiz”

Yeni dönemde şehrin farklı noktalarına Kobi OSB’ler yapacaklarını da söyleyen Başkan Aktaş, “Şehir içerisinde kalan işletmeler artık şehir dışına çıkmak istiyor. Çıkmaları da lazım. Bu konuda geç bile kalındı. Bunanla alakalı plan revizyonu yapmak lazım. Girişimde bulunduk ve muhalefet yine hepsine itiraz etti. Bu şehir sanayi özelliği ön planda olan bir şehir. Bunu öteleyemezsiniz. Bizler bunu daha nitelikli hale getirmek adına tarihi hamleler yapıyoruz. Bu işletmeleri şehir dışında 4-5 farklı noktaya taşıyarak şehri bu manada dönüştürmeliyiz. Muhalefet ise bırakın bu konuda plan yapmayı, engellemek noktasında sürekli hamle peşinde koşuyor” diye konuştu.

“Atatürk tabelasını beraber asalım”

Atatürk Spor Salonu’nun kullanım ömrünü bitirmesiyle başlattıkları dönüşüm çalışmalarına bile muhalefetin algı yürüttüğünü anlatan Başkan Aktaş, “’Atatürk isminden dolayı yıktınız’ dediler. 60 senelik spor salonuydu. Artık dökülüyordu. İnsanların tepesine yıkılacaktı. En iyi cumhuriyetçi bunlar ya, en çok Atatürk’ü bunlar seviyor ya. Bizim böyle bir kompleksimiz yok. Şeref duyuyorum. Buradan da ilan ediyorum. Gelin kardeşim, Atatürk tabelasını beraber asalım yeni spor salonuna. 650 milyona ihale ettik. Ama onların hesabı başka bunu biliyoruz. Bizler bilgimizle, birikimimizle yeni dönemde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan yavrularımıza daha güzel bir Bursa’yı hep beraber tesis edeceğiz” dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursalı olan ama Karadeniz’in güzel renklerini bu şehirde temsil eden sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Karadeniz’in bütün renklerinin Bursa’da olduğunu söyleyen Varank, kendisinin de Trabzon kökenli olduğunu ancak şuanda Bursa gibi kutlu bir şehre hizmet ettiğini belirtti. Karadeniz insanının kolay insan olmadığını anlatan Varank, “Heyecanlı ve zordur ama tuttuğunu koparır. Vatanına, bayrağı, ezanına sımsıkı sarılır. Karadeniz insanı bu ülkeye katkı sağlamak için her alanda tarihin her döneminde güzel işler yaptı. Şimdi de aynı anlayışla memlekete hizmet ediyor. Her bir hemşerimizle gurur duyduğumuz gibi Karadenizli hemşerilerimizle de gurur duyuyoruz. Her birimiz bu ülke için zenginlik, katkı sağlayan değerleriz. Önümüzdeki yerel seçimlerde işi ehline vermenizi bekliyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarını ve neticelerini gördüğünüz adaylar desteklemenizi istiyoruz” diye konuştu.