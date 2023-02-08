Türkiye, yüzyılın deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken, bölgeye ulaşan yardımlar da ağır kış şartlarında depremzede moral oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil mutfaklarda çorba dağıtımına başlanırken, bölgeye ulaştırılan sular asker kontrolünde vatandaşlara dağıtıldı. Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye bölgelerinde koordinasyon görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Acıda ve tatlıda birlik olmayı bilen bir milletiz. Gün, depremzedeler için birlik günü. Devlet, hükümet, valiler ve belediyeler olarak büyük bir seferberlikle yaraları sarmaya çalışıyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, AFAD koordinasyonunda Türkiye genelinde başlatın yardım seferberliği de çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yardım tırları birer birer bölgeye ulaşırken, depremin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen 5 tır su da Gaziantep’e ulaştı. İslahiye ve Nurdağı ilçelerine getirilen tırlardaki sular, askerler tarafından kontrollü bir şekilde vatandaşlara dağıtıldı. Bu sayede, günlerdir sağlıklı içme suyu bulmakta zorlanan depremzedeler rahat nefes aldı. Bunun yanında, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı’nda toplam 6 mobil mutfak kurdu. Kurulan mutfaklar ‘sabahları kahvaltılık, gün içinde de çorba ve sıcak makarna ikramlarıyla’ bölge halkının beslenme sorununa çözüm oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 105 araç ve 410 personelle deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar kesintisiz devam ederken; Büyükşehir İtfaiye ve BUSKİ’nin arama kurtarma ekiplerinin enkazdan canlı kurtarmaları, bölge halkına büyük moral oldu.

EN BÜYÜK AFET

İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AFAD Kriz Merkezi’nde hem arama kurtarma hem de yardım ile destek faaliyetlerini organize ediyor. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin koordinasyonunu üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki ilçeyi gezip çalışmaları yerinde inceledi. Burfaş’ın mobil mutfağında afetzedelere çorba ikram eden Başkan Aktaş, depremden kurtulan vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Yaşanan afetin Erzincan’dan sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak nitelendirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bana göre, en büyük deprem bu. Çünkü 10 tane il etkilendi. Bu illerden 7 tanesi büyükşehir kapsamında. Ciddi nüfusu, ciddi bir coğrafyayı etkiledi. Çok uzun süren, peş peşe iki deprem. Büyük afet. Dolayısıyla etki alanı çok fazla” diye konuştu.

YARALAR SARILIYOR

Ağır kış şartlarına rağmen yaraların sarılması için büyük gayretle çalışıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Ben ve Bursa valimiz, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bölgeye görevlendirildik. Valimiz kriz merkezinde, ben ise Nurdağı ve İslahiye bölgeleriyle alakalı çalışıyorum. Mardin, Şırnak ve Amasya valilerimiz de burada. Bursa olarak, iş makinelerimiz ve beraberinde gıda yardımlarımızla buradayız. 3 aş evi Nurdağı, 3 aşevi de İslahiye’de açtık. Büyük seferberlik var. Ancak, bölgeye gelmek isteyenlerle alakalı söylüyorum. Buraya gelip kuru kalabalık oluşturmasınlar. Nitelikli arama kurtarma ekipleri olursa, onlar işe yarayabilir. İş makinesi gönderme konusunda da AFAD’la irtibata geçmeden asla böyle bir şey yapmasınlar. İkinci el eşya göndermesinler. Çadır, battaniye, şapka, kaşkol ve beraberinde su, ekmek, çorba, makarna gibi hızlı tüketim maddeleri kıymetli. Zaten detaylı yemek pişirilecek bir ortam yok. Hamdolsun bu sabahtan itibaren yardımlarla ilgili yoğun bir sirkülasyon başladı. Göçük altından kurtarılanların haberini aldığımız gibi maalesef vefat eden kardeşlerimize de şahit oluyoruz. Acımız büyük. Ama ülkemizin ‘çok ciddi bir elbirliği içerisinde’ sürece özel ilgi göstermesi sevindirici. Türk milleti olarak, acıda ve tatlıda bir arada olması bilen insanlarız. Hepimize büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.