Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de, Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'En İyi Lise' unvanını kutladı. Başkan Aktaş, İnegöllü öğrencilerin 20. Uluslararası Mutfak Günleri'nde elde ettikleri 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalyayla gurur duyduklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her aşamasında sunduğu desteklerle biliniyor. Ücretsiz YKS kurslarından burs olanaklarına kadar gençleri desteklemeye yönelik çeşitli projeleri hayata geçiren belediye, bu sefer uluslararası alanda kazanılan başarıyı ödüllendirmek üzere Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu.

Ziyarette, Başkan Aktaş'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Okul Müdürü Serkan Anıl Gök de yer aldı. Başkan Aktaş, okulun ekmek üretim tesisi ve mutfağını gezip, üretim ve dağıtım süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

Başarıya imza atan öğrencilerle samimi bir atmosferde buluşan Başkan Aktaş, kazanılan madalyalarla gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Aktaş “Gençlerimizin, Bursa’nın ismini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurması, dereceler elde etmesi son derece kıymetli ve değerli. Okulumuzda 3 bin adet somun ve roll ekmek üretimi yapan fırın ve 38 ayrı noktaya dağıtılmak üzere 1500 kişilik yemek üretiminin yapıldığı mutfağı var. Öğrencilerimiz pratik yaparken aynı zamanda katma değer de sağlıyor. Bu imkanlar sayesinde öğrencilerimiz 20. İstanbul Mutfak Günleri’de 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek ‘En İyi Lise’ takımı olma başarısı gösterdi. Onların yurt dışı müsabakalarına katılımları noktasında gayretlerimiz olacak. Gençlerimize destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Başarıda emeği olan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uluslararası yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı ödül alan öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek, elde ettikleri başarıya duydukları gururu paylaştılar. Ziyaretin sonunda, öğrencilerin özenle hazırladıkları ürünleri, Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekilerle birlikte ikram ettiler.

Başkan Aktaş, bu keyifli ziyaretin ardından okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.