Depremin ilk gününden beri Gaziantep Nurdağı’nda görev yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl’den bölgeye giden çok sayıda İnegöllüye kırsal bölgelere yardım malzemesi ulaştırma görevi verdi.

Gaziantep’in en büyük zarar gören bölgelerinden biri olan Nurdağı’nda koordinatörlük görevi yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir yandan devam eden arama kurtarma çalışmaları ile yine yaralı olan vatandaşlar ile evsiz kalan depremzedelerin imdadına koşuyor.

Hayırseverliği ile yine üzerine düşen görevi yapan İnegöl halkı bölgeye yardımlarını aktarmaya devam ederken, diğer yandan yüzlerce İnegöllü bölgede gönüllü olarak çalışmak için başvuruda bulundu.

Ağır yüküne rağmen, taleplere de cevap veren Başkan Aktaş, kendi arazi araçlarıyla bölgeye giden İnegöllülere kırsal bölgelere yardım götürme görevi verdi.

Bugünde İnegöl’den yine bir grubun özellikle köylere yardım götürmek için ilçeden hareket edeceği öğrenildi. İnegöllü gönüllüler, Nurdağı bölgesine giden yardım tırlarında ki eşyaları depremzedelere ulaştıracak.