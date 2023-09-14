Bursa’nın marka tarım ürünlerinden siyah incirde hasat için Büyükşehir Belediyesi tarafından şenlik havasında tören düzenlendi.

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlanmak amacıyla kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ‘Siyah İncir Hasadı’nı Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde başlattı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program öncesi çiftçilerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş’a törende, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sektör temsilcileri ve üreticiler eşlik etti.

“Güzel işler yaptık”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, incir hasadının bereketli olmasını diledi. Üretimin güzel gittiğini söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın bu konudaki avantajını Türkiye’ye duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Bursa’nın otomotivde, tekstilde ve diğer alanlarda ciddi altyapıya sahip olduğu ancak aynı zamanda bir tarım şehri de olduğunu ifade etti. Her sene tarım gelirlerinin ve ihracatının artarak devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, bu konuda şehri ayrıcalıklı kılan konunun da verimli toprakları ve dört mevsimin de yaşanması olduğuna dikkat çekti. Tarım kesiminin de bu konuya özen göstermesiyle başarılar elde edildiğini anlatan Başkan Aktaş, "Tarımla ilgili önemli adımlar atıyoruz. İnciriyle, deveci armuduyla, ahududusuyla, şeftalisiyle de farkındalık oluşturan bir şehiriz. Bunu ön plana çıkarmak adına hizmet eden kurumlarımız var. Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım AŞ bu işin en önemli destekleyicilerinden. Şuan Tarım AŞ’nin bin 500 tane çalışanı var. Tüm sahillerden yeşil alanların bakımına kadar birçok alanda kendi personeliyle hizmet veriyor. Tarım AŞ karının da tamamını fide fidan desteklerine döndürüyor. Bu da tarımda verimlilik olarak karşımıza çıkıyor. Zirai ilaçlama konusu da Tarım AŞ’nin konuları arasındadır. Ben bir meyve tüketicisiyim. Bu konuda bilgi sahip olan ekip arkadaşlarımla beraber bugüne kadar güzel işler yaptık. Bu konudaki heyecanımızı bütün dünyaya duyurduk" dedi.

Bursa’da siyah incir üretimi 30 ton

Bursa’nın siyah incirini ‘Blackbursa’ markasıyla tescilleyerek dünyanın farklı ülkelerindeki marketlerde yer almasını sağladıklarını belirten Başkan Aktaş, bölge tarım kooperatifleri birliği adına alınan coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekti. Uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global Gap ve diğer kalite belgelerine de sahip olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sayede Avrupa ve Asya’da ürünlerimiz yer almaktadır. Geçmiş yıllarda maalesef fiyatların düştüğü zamanlar oldu ve devreye girerek destek olduk. Tarım AŞ olarak alımlar yaptık. Kimsenin parasını heba etmedik. Toplu alımlardan dolayı başrol oyuncusu olma hasebiyle ürünümüzü daha değerli satma imkanına sahip olduk. Düşen rakamları bir miktar sübvanse etmeye çalıştık. Bu sene ürünümüz geçen yıla göre daha az. Fakat Allah nazarlardan saklasın ürün değerli. Bu noktada ciddi karşılık buluyor. Ahududu, yaban mersini ve diğer ürünlerimizle alakalı fena rakamlarda değiliz. 2022 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 350 bin ton incir üretildi. Şehrimiz yaklaşık 30 bin ton siyah incir ile ülke üretiminin yüzde 8’ine yakınını gerçekleştirerek üçüncü sırada yer aldı" diye konuştu.

"Daha kaliteli üretmeliyiz"

Siyah incirin sadece lezzetli olmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık için de bir hazine olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, siyah incirin, ahududunun, yaban mersininin yan sanayide de kullanılarak ciddi ürün gamına sahip olduğunu dile getirdi. Üreticilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Aktaş, "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur hesabı biz kaliteli üretmeye, standartları yüksek ürünler üretmeye gayret edelim. Bu noktada emeğimizi ortaya koyalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteklemelerle, fide-fidanla hep yanınızda ve yakınınızda olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tarım AŞ’nin, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın, HAGEL’in de varlık sebebi budur. HAGEL marifetiyle 720 civarında kırsal mahalleye çeşitli destekler verdik. Bursa olarak sanayi kimliğimizi daha da geliştireceğiz. İstanbul’un yanı başında ciddi üretim potansiyeli olan bir şehiriz. Ama tarım alanlarımızı heba etmeden sahip çıkmalıyız. Daha kaliteli ve özgün ürünler üretmek noktasında ilgi ve alakamızı göstermeliyiz. Yeni pazarlar aranması, tanıtılması noktasında çalışmalarımız var. Çok şükür üreticimizin yüzünü eğdirmeyecek çok güzel fiyatla bu sene ürünlerimiz çıktı. Bereketli olması temennisiyle bu güzelliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siyah incir hasadımız bereketli olsun. Üretenlere kazanç olsun, tüketenlere de şifa olsun" dedi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan da, ürünlerin bereketli, kazançların bol olmasını temenni etti. Tören sonrasında Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, bahçe hasadına katılarak siyah incir topladı.